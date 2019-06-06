Neymar'ın ayağı kırıldı hıçkıra hıçkıra ağladı

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın konuk ettiği Katar'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.