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Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası

Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer etmek için harekete geçti. İşte transfere dair detaylar.

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

Gomis'in menajeri Etienne Mendy yıldız oyuncuyla Fenerbahçe hakkında görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Gomis de Al Hilal'den ayrılmak istediğini Mendy'ye iletti.

Türkiye'ye dönmek istiyor
Tekrardan Türkiye'ye dönmek isteyen 33 yaşındaki golcüye menajeri, Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu söyledi. Fransız oyuncunun bu ilgiden memnun kaldığı ve transfere sıcak baktığı iddia edildi.



Comolli ile yakın arkadaş
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy. Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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