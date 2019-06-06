Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor
Beşiktaş'ın Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, BB Erzurumspor'dan Eduok ve Nordsjaelland'dan da Skov Olsen'i transfer etmek istediği öne sürüldü
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Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Mert Günok ile ilgilendiği ve sarı lacivertlilerin önümüzedeki günlerde Başakşehir'e teklif yapacağı öne sürüldü.
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Beşiktaş'ın Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare ile ilgilendiği iddia edildi.
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Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'yı kiralamak istiyor.
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