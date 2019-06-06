Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor

Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor

Beşiktaş'ın Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare ile ilgilendiği iddia edildi.

Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor - Sayfa 1

Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, BB Erzurumspor'dan Eduok ve Nordsjaelland'dan da Skov Olsen'i transfer etmek istediği öne sürüldü

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Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor - Sayfa 2

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Mert Günok ile ilgilendiği ve sarı lacivertlilerin önümüzedeki günlerde Başakşehir'e teklif yapacağı öne sürüldü.

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Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor - Sayfa 3

Beşiktaş'ın Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare ile ilgilendiği iddia edildi.

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Talisca bombası patlıyor! Kiralık olarak dönüyor - Sayfa 4

Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'yı kiralamak istiyor.

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