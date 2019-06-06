HABER /  SPOR

Göztepe'de hedef İsmail ya da Ömer Bayram

İhlas Haber Ajansı
Göztepe'de hedef İsmail ya da Ömer Bayram

Kadrosuna sol bek katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe’den İsmail Köybaşı ve Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı listesine aldı.

Spor Toto Süper Lig’de son hafta Ankaragücü’nü mağlup ederek ligde kalan Göztepe gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı.

Geçtiğimiz sezon Traore’nin sakatlanmasıyla birlikte Berkan’ın alternatifsiz olarak kaldığı sol beke takviye yapmak için harekete geçen İzmir temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılması beklenen Ömer Bayram ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı için nabız yoklamaya başladı. 

İsmail bir adım önde 
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı’na Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi de sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almadığı belirtilen İsmail Köybaşı, geride kalan sezonda yalnızca 9 lig maçında 498 dakika süre alabildi. Sezon başında Galatasaray’ın Akhisarspor’dan transfer ettiği Ömer Bayram da İstanbul kulübünde beklentileri karşılayamadı. Takım ayrılması beklenen Ömer’e bonservis bedeli ödemek istemeyen Göztepeli yöneticilerin, bu transfer için aceleci davranmayacağı belirtildi. 

Leo sürprizi 
İsmail Köybaşı ve Ömer Bayram dışında Göztepe’de sol bek için tanıdık bir isim de gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor formasını terleten eski Göztepeli Leo’nun yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmek için haber gönderdiği iddia edildi. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe formasını giyen Fransız savunmacı, İzmir ekibiyle Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti. Leo konusunda son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna’nın vereceği öğrenildi. 

Öte yandan Fildişili sol bek Traore’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Sezon başında geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle sezonu erken kapatan ve sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin
Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin
Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası
Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası
Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
Trabzonspor'a Arjantinli stoper
Trabzonspor'a Arjantinli stoper
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı
Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı
TESK'in tasarruf daveti
TESK'in tasarruf daveti
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Kişi başı tasarruf miktarı artıyor
Kişi başı tasarruf miktarı artıyor
Gianluigi Buffon PSG'ye veda etti
Gianluigi Buffon PSG'ye veda etti
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Paris’te film gibi soygun! 200 bin euroluk kuyumcu soygunu anbean kamerada
Paris’te film gibi soygun! 200 bin euroluk kuyumcu soygunu anbean kamerada
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Yorumlar