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Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı

Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı

Fenerbahçe, Feyenoord’da forma giyen stoper ve sağ bek oynayan Van Beek için yeniden harekete geçti.

Çok yönlü oyuncu arayan Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da onayıyla hem stoper, hem de sağ bek oynayan Feyenoordlu Sven Van Beek için devreye girdi. Hollanda basınında da Fener-Van Beek flörtünü doğrulayan haberler çıktı.

Sarı-Lacivertli kulüp 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu geçen sezon da kadrosuna katmak istemiş, kulübü ile anlaşma sağlanmasına rağmen, Sven Van Beek Feyenoord’da kalmayı tercih etmişti.

Van Beek için teklif
Van Beek’in bu kez yapılan teklife olumlu yaklaştığı vurgulanırken, Fenerbahçe önce oyuncu ile anlaşma sağlamayı, ardından da kulübüne teklif götürmeyi planlıyor.

Feyenoord alt yapısında yetişti
Feyenoord alt yapısına 2005’te gelen ve 2013’te A Takım’a yükselen Van Beek, geçen sezon 31 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol kaydetti. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen, birçok maçta sağ bekte de görev yaptı ve başarılı performansı ile dikkat çekti. Hollanda U 19 takımında 7, U 21 takımında 11kez oynayan 1.89’luk oyuncu, henüz Hollanda’da A Milli olmadı.

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