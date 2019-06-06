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Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası

Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası

Orgi Havalimanı'nda VIP bölümünden içeri alınmayan CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'da halka hitap etti. Gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanına giden Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümünü kullanmasına izin verilmedi.

"Biz öbür kapından da gireriz. Vali bey"

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için talimat vermiş. Biz öbür kapından da gireriz. Vali bey, devlet adamlığı görevini yapamadı. Bizim miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre "Erken kessinler yoksa müdahale ederiz" demiş. Vali bey devlet adamı değilmiş, Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş.

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