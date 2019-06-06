HABER /  YEREL

Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli kamuflaj

İhlas Haber Ajansı
Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli kamuflaj

ANTALYA’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir kişi plajda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki 29 numaralı plajda meydana geldi. Sabah görevine başlayan plaj çalışanları şezlonglar arasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı
112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi. Sağlık ekipleri 62 yaşındaki emekli Kenan Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin görünmemesi ve güneşe maruz kalmaması için etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Cesede rağmen tatilcilerin güneşlenmeye ve denize girmeye devam ettikleri görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kenan Öztürk’ün yakında karavanda kaldığı ve yaklaşık 20 gündür denize gelip gittiği öğrenildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Şile Saklıgöl'de insanlar çöken çardakla göle uçtu!
Şile Saklıgöl'de insanlar çöken çardakla göle uçtu!
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!
Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'de hedef İsmail ya da Ömer Bayram
Göztepe'de hedef İsmail ya da Ömer Bayram
Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı
Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin
Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin
Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası
Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Yorumlar