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İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi

İhlas Haber Ajansı
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi

Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılıların Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan ve ligi beşinci sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Yeni sezonda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Mevcut Başkan Adil Gevrek’in olağan seçimli kongreye tek aday olarak gireceğinin belli olmasının ardından yönetim, takımın başına geçecek olan teknik adamı belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açacak olan sarı kırmızılılar, önce çalışacağı teknik direktörü belirleyecek ardından da hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmeye başlayacak. 

Yönetim, teknik direktör adayları arasında yer alan Hamza Hamzaoğlu ismine yoğunlaştığı ve resmi anlaşmanın her an olabileceği iddia edildi. 

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