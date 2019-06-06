HABER /  POLİTİKA

Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!

ARTVİN Yusufeli'de 2 Haziran’da yapılan yenileme seçimlerinde yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin mazbatasını aldı.

Yusufeli'nde 3. defa belediye başkanlığına seçilen Aytekin adliye binasın önünde partililerle fotoğraf çektirdikten sonra belediye başkanlığı makamına geçti. Aytekin, burada yaptığı konuşmada hep birlikte yeni ilçeyi inşa edeceklerini ifade etti.

"Tarih yazacağız ya da tarih olacağız"

Bu makamların milletin kendilerine emanetin olduğunun farkında olduğunu aktaran Aytekin, "Bize düşen bu makamların onurunu ve bu insanların geleceğini korumak. Yeni yerleşim yerine taşınmada bizleri çok zor günler bekliyor. Biz Yusufeli için her taşın altına elimizi koyacağız. Biz bu süreçte ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Yusufeli olarak bu süreçten tarih yazarak da çıkabiliriz, yok da olabiliriz" diye konuştu.

Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Farkın 1'e inmesi...

CHP'nin seçim sonuçlarına itirazını görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti. 2 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde kullanılan 4 bin 583 geçerli oyun 2447'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazanmıştı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2081, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy almıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı'da aranan Minik Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Foto Galeri Müge Anlı'da aranan Minik Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin
Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin
Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası
Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı! "Vali talimat vermiş" iddiası
Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
Trabzonspor'a Arjantinli stoper
Trabzonspor'a Arjantinli stoper
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'de hedef İsmail ya da Ömer Bayram
Göztepe'de hedef İsmail ya da Ömer Bayram
Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı
Fenerbahçe'de Sven Van Beek harekatı
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
TESK'in tasarruf daveti
TESK'in tasarruf daveti
Kişi başı tasarruf miktarı artıyor
Kişi başı tasarruf miktarı artıyor
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Gianluigi Buffon PSG'ye veda etti
Gianluigi Buffon PSG'ye veda etti
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Yorumlar