Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!

ARTVİN Yusufeli'de 2 Haziran’da yapılan yenileme seçimlerinde yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin mazbatasını aldı.

Yusufeli'nde 3. defa belediye başkanlığına seçilen Aytekin adliye binasın önünde partililerle fotoğraf çektirdikten sonra belediye başkanlığı makamına geçti. Aytekin, burada yaptığı konuşmada hep birlikte yeni ilçeyi inşa edeceklerini ifade etti.

"Tarih yazacağız ya da tarih olacağız"

Bu makamların milletin kendilerine emanetin olduğunun farkında olduğunu aktaran Aytekin, "Bize düşen bu makamların onurunu ve bu insanların geleceğini korumak. Yeni yerleşim yerine taşınmada bizleri çok zor günler bekliyor. Biz Yusufeli için her taşın altına elimizi koyacağız. Biz bu süreçte ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Yusufeli olarak bu süreçten tarih yazarak da çıkabiliriz, yok da olabiliriz" diye konuştu.

Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.