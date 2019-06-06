İşte Alanyaspor'un yeni hocası

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini resmen açıkladı. Taraflar arasında Pazartesi günü 1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini resmen açıkladı. Taraflar arasında Pazartesi günü 1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.''
Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.#alanyaspor pic.twitter.com/h36UsvWG8Y— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 6 Haziran 2019