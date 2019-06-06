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İşte Alanyaspor'un yeni hocası

İşte Alanyaspor'un yeni hocası

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini resmen açıkladı. Taraflar arasında Pazartesi günü 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini resmen açıkladı. Taraflar arasında Pazartesi günü 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

''Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.''

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