Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti: Satın gitsin

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Domagoj Vida ve Gary Medel gibi yaşlı ve maaşı yüksek oyuncuları gözden çıkardı.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir yapılandırmaya gidecek olan ve takımı gençleştirme kararı alan Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı.

Sabah'ın aktardığı habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, yaşlı ve maaşı yüksek olan oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.

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Takımın maaş ortalamasını 40 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetim, Quaresma, Lens, Vida ve Medel gibi futbolcuların satışına onay verdi.

Bu oyunculara teklifler gelmesi durumunda yönetim bütün kapıları açacak

Başarıya aç, dinamik ve genç bir takım kurmak isteyen Abdullah Avcı'nın da raporuyla bu oyunculara teklifler gelmesi durumunda yönetim bütün kapıları açacak. Bu operasyonla yeni transferlere de kaynak sağlanmış olacak.