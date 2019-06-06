VIP bölümüne alınmayan İmamoğlu tartışması alevleniyor! Ordu Valisine hakaret etmiş

Kenan Kıran, Orgi Havalimanı'nda VIP bölümünden içeri alınmayan Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "Sevgi pıtırcığı; Ordu Valisi’ne, 'Bu Vali tam bir it' diyerek hakaret etmiş!.." dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu, "Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için talimat vermiş. Biz öbür kapından da gireriz. Vali bey, devlet adamlığı görevini yapamadı. Bizim miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre 'Erken kessinler yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali bey devlet adamı değilmiş, Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş" açıklaması yapmıştı.

"Bu Vali tam bir it diyerek hakaret etmiş!"

Kenan Kıran ise bu iddialara cevaben Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgi pıtırcığı; Ordu Valisi’ne, 'Bu Vali tam bir it' diyerek hakaret etmiş!.." diye yazdı.

Valilikten yanıt gecikmedi

Konuyla ilgili haber üzerine Ordu Valiliği’nden bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü VIP giriş kapısından terminal binasına girmek istediklerinin belirtildiği açıklamada, İmamoğlu dahil 14 kişinin VIP salonun kullanma hakkına sahip olmadığının kendilerine iletildiği söylendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan ‘VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır’ hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekilerin Rical Listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağı belirtilmiştir. Bu izahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada Aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup, grubun Aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İMAMOĞLU kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullanmıştır. Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan Milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN, polis memurlarına hitaben “Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler” diyerek, hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamere kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur.

Kıran'ın ilgili tweeti şöyle: