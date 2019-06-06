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İstanbul'da bayramın son günü! Vatandaşlar vapurlara akın etti

İstanbul'da bayramın son günü! Vatandaşlar vapurlara akın etti

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar vapurlara akın etti. Bayramın son gününde de Eminönü iskelelerinde resmen izdiham yaşandı.

Şehir Hatları'nın ücretsiz oluşunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul’un farklı bölgelerine vapurla gitmek için Eminönü İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vapurlar tıklım tıklım doldu

Sıcak havaya rağmen saatlerce vapur sırası bekleyenler, vapurları da tıklım tıklım doldurdu. İskelelerde yaşanan yoğunluk ve tıklım tıklım dolan vapurlar havadan görüntülendi.

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