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Putin'den açıklama geldi: O anlaşmadan çekiliyoruz!

Putin'den açıklama geldi: O anlaşmadan çekiliyoruz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırmaya yönelik bir adım olduğunu söyledi. Putin, uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunu da ifade etti.

Rus lider, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildikleri için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını kaydetti.

Putin açıkladı: Çekileceğiz

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre Putin, ülkesinin 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

Anlaşma, 8 Nisan 2010'da o zamanlar Rusya Devlet Başkanı olan Dmitriy Medvedev ile ABD Başkanı olan Barack Obama tarafından imzalanmıştı.

Kongre'den trump'a "anlaşmayı uzat" mektubu

ABD Kongresi'nin bazı üyeleri, Başkan Donald Trump'a yazdıkları mektupta, süresi 2021'de bitecek olan anlaşmayı uzatmaya çağırmıştı.

INF karşılıklı olarak askıya alınmıştı

Rusya ve ABD daha önce 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) karşılıklı olarak askıya almıştı.

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