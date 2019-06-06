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Ant Yapı, Moskova'nın merkezinde dev projelere adını yazdıracak

Ant Yapı, Moskova'nın merkezinde dev projelere adını yazdıracak

Rusya'da faaliyet yürüten Türk şirketlerinden Ant Yapı, başkent Moskova'nın merkezinde büyük ölçekli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Moscow City gökdelen iş merkezleri bölgesinde inşa ettiği, 3 bakanlığa ev sahipliği yapan IQ-Kvartal binası ile gündeme gelen Ant Yapı, Poklonnaya Gora bölgesinde iki projenin tek yatırımcısı olacak.

Vedomosti gazetesine konuşan Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Tokman ve iştiraki Ant Teq'in yönetici ortağı Güven Dündar, Rusya'daki iştirak Ant Development'in 125.209 metrekarelik konut ile dev akvaryum (oceanarium), kreş, süpermarket, restoranlar ve fitness salonu inşa edecek.

Ant Development, 98.777 metrekarelik çok fonksiyonlu bir kompleks daha inşa edecek. Kompleksin ilk 7 katında 150 odalı Hilton Oteli yer alacak. Toplam 32 katlı olacak binada 8. kattan itibaren ise lüks daireler bulunacak.

Projeler için 35 milyar ruble kredi sağlayacak olan Sberbank ile Ant Yapı arasındaki finansman anlaşmasının bugün başlayan Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda imzalanması bekleniyor.

Poklonnaya Gora'daki projeler, Ant Yapı'nın Rusya'daki ilk münferit projeleri olacak. Daha önce şirket, Wainbridge adlı şirketle ortak yatırımlara imza atmıştı.

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