Ekrem İmamoğlu'nun "Mitinge müdahale etmek istedi" dediği Ordu Valisi açıklama yaptı

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon’a gittikten sonra Karadeniz turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu’da düzenlediği mitinge Ordu Valisi tarafından müdahale edilmek istendiğini iddia etti.

Ordululara hitap eden İmamoğlu, Ordu Valisi'nin “Erken kessinler yoksa müdahale ederiz” dediğini söyleyerek, “Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

3 Karadeniz şehrinde miting yaptı

İmamoğlu, bayram dolayısıyla Trabzon'daki aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra Trabzon, Giresun ve Ordu'da miting yapmıştı.

VIP tartışması

İmamoğlu, Ordu’dan dönerken havalimanındaki VIP salonuna alınmadığını bunun da valinin emriyle yapıldığını söylemişti.

Konuyla ilgili haber üzerine Ordu Valiliği’nden bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü VIP giriş kapısından terminal binasına girmek istediklerinin belirtildiği açıklamada, İmamoğlu dahil 14 kişinin VIP salonun kullanma hakkına sahip olmadığının kendilerine iletildiği söylendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan ‘VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır’ hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekilerin Rical Listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağı belirtilmiştir. Bu izahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada Aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup, grubun Aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İMAMOĞLU kendisine refakat eden polislere hitaben “Bu Vali tam bir it” ifadesini kullanmıştır. Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan Milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN, polis memurlarına hitaben “Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler” diyerek, hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamere kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur.”