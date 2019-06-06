Bodrum'da 50 kişi zehirlendi, açıkta midye satışı durduruldu!

BODRUM'da 3 Haziran'dan bu yana midye yiyen 50 kişi zehirlenme belirtisiyle hastanelere kaldırıldı. Bu gelişme sonrası açıkta midye satışı durduruldu.

Harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlatttı.

Satışlar bir süre durduruldu

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur" denildi.