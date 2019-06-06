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MSB'den Pençe Harekatı ile ilgili nefes kesen görüntüler!

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta düzenlenen "Pençe Harekatı"na ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde komandoların helikopterden bölgeye intikali yer alıyor.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

"Pençe Harekâtında komandolar"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekâtında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.

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