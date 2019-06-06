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Malatyaspor hoca konusunda karar verdi

Demirören Haber Ajansı
Malatyaspor hoca konusunda karar verdi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör konusunda Ali Ravcı ile devam edeceklerini, ancak konunun gerçekleşecek kongrede netleşeceğini söyledi.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada kapatan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

Ligin bitimine 4 hafta kala Bulut'un yerine sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı getirildi. Yeni Malatyaspor, Ravcı ile birlikte ligde çıktığı 4 maçın 3'ünde galip gelerek başarı sağladı. Yönetimi memnun eden Ravcı'nın bu başarısı taraftarlarda da bir heyecan oluşturdu. Camiada, Yeni Malatyaspor'un başına getirilmesi beklenen Ziya Doğan, Okan Buruk, Mustafa Denizli, Hamza Hamzaoğlu ve Sergen Yalçın gibi isimler yer aldı. 

Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, şu anda görüşülen teknik direktörlerin ismini vermenin doğru olmadığını belirterek, "Ancak şu anda mevcut hoca Ali Ravcı ile devam edeceğiz. Ayrıca hocamızla oturup konuşacağız ve kararı vereceğiz. 9 Haziran'da gerçekleşecek kongrede her şey netleşecek" dedi.

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