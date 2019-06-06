HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Demirören Haber Ajansı
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Vedat için ''Vedat Muriç’i en fazla parayı veren transfer eder.'' dedi.

Çaykur Rizespor’la anlaşan teknik direktör İsmail Kartal için bugün Rize’de karşılama ve imza töreni yapıldı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan imza törenine Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yeni sezon için İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Bugün itibari ile başlangıç yapıyoruz. Bundan böyle teknik konularda yetkili arkadaşımız kendisidir. Bizde bütün camiamız olarak arkasındayız. Biz elimizden geleni yapacağız. Hocamız Rizeli olmasından ötürü bir çalışacağı yerine iki çalışacaktır. Biz bu sene ki hedefimiz Rizespor’u iyi bir temele oturtmalıyız. Ben hocamıza güveniyorum başarılı olacağına da son derece eminim” dedi.  

"Vedat Muriç’i en fazla parayı veren transfer eder"
Vedat Muriç transferi ile ilgili de konuşan Kartal, “Bize gelen resmi teklif sadece Toulouse’den var. Galatasaray ve Fenerbahçe’den gelen sözlü teklifler var. Ciddi bir teklif yok. Hocamız da 'kalmasını istiyoruz' deyince bizi de rahatlattı. Vedat Muriç’i en fazla parayı veren transfer eder. Aatıf’ın transferi için bir görüşmemiz olacak. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Ekonomik olarak alabilir miyiz şartlar ne olur onu görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

''Başarıya açım''
Teknik direktör İsmail Kartal, Rize’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Dedem, babam buralı, Karadere’lidir. Rizelilerle beraber büyüdüm. Buraya gelmemdeki en büyük pay Rizeli olmamdır. Beni yöneticiler canı gönülden istedi. Ben de bu isteği gördüğüm için koşarak buraya geldim. Bugün tesisleri gezdim, mükemmel. Bir takımın başarılı olması için gereken her şey var burada. Başarılı olmak için buradayım. Başarıya açım. Bir çok başarılar elde ettim. Kat kat daha fazla çalışarak burada başarılı olmak mecburiyetindeyim. Kulübümüzün inişli çıkışlı grafiği artık değiştirmeliyiz. Sahada vereceğimiz mücadele ve duruşla her geçen gün hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. Hayalci değiliz ama hayallerimiz var. Biz camia olarak bir ekip olacağız. Birbirimize zorluklarda destek olacağız. Sonunda göreceksiniz ki başarılı olacağız. Burada vakit geçirmeye değil çalışmaya geldim. İstikrarlı bir kulüp yaratıp Avrupa kupalarını hedefleyeceğiz. Ligde kalma derdimiz olmayacak. Başarılı olan oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Temmuz’un 1 ile 7’si arası burada Rize’de toplanıp çalışmalara başlayacağız. Sonra Erzurum kampına gideceğiz. Kampa kadar bir an önce transferi bitirmenin gayretindeyiz.”

“Vedat Muriç gibi oyuncuları bulmak zor”
Başarılı olmak için gayretle çalışacakları mesajını da veren Kartal, "Ligde Vedat Muriç gibi oyuncuları bulmak zor. Biz kendisinin kalması taraftarıyız. Şu ana kadar üç takımdan resmi teklif var. Kulübümüzün menfaatlerine göre bu transferi değerlendireceğiz. Bazı oyuncuların mukaveleleri bitti. Onları yine aramıza katmak için çalışmalarımız var. Kulüp ve oyuncuların rızası ve ekonomik durumlarda anlaşma sağlanması gerekiyor. Olmazsa onların ayarında veya üzerinde oyuncuları aramızda katacağız. Okan hoca benim arkadaşım onunla da görüştüm. Fikir alışverişinde bulunduk. Sağlam yere basan bir planlamamız olacak. Orta sıralardan yukarıyı hedefleyen bir takım kuracağız” ifadelerine yer verdi. 

Yapılan konuşmaların ardından Kartal, Çaykur Rizesporla 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den Pençe Harekatı ile ilgili nefes kesen görüntüler!
MSB'den Pençe Harekatı ile ilgili nefes kesen görüntüler!
İstanbul'da bayramın son günü! Vatandaşlar vapurlara akın etti
İstanbul'da bayramın son günü! Vatandaşlar vapurlara akın etti
Putin'den açıklama geldi: O anlaşmadan çekiliyoruz!
Putin'den açıklama geldi: O anlaşmadan çekiliyoruz!
Ekrem İmamoğlu'nun "Mitinge müdahale etmek istedi" dediği Ordu Valisi açıklama yaptı
Ekrem İmamoğlu'nun "Mitinge müdahale etmek istedi" dediği Ordu Valisi açıklama yaptı
Ant Yapı, Moskova'nın merkezinde dev projelere adını yazdıracak
Ant Yapı, Moskova'nın merkezinde dev projelere adını yazdıracak
Ünal Karaman imzayı attı sözleri şaşırttı
Ünal Karaman imzayı attı sözleri şaşırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Fitch'in yedi aydır değişmeyen tahmini: Türkiye 2019'da yüzde 1,9 küçülecek
Fitch'in yedi aydır değişmeyen tahmini: Türkiye 2019'da yüzde 1,9 küçülecek
VIP bölümüne alınmayan İmamoğlu tartışması alevleniyor! Ordu Valisine hakaret etmiş
VIP bölümüne alınmayan İmamoğlu tartışması alevleniyor! Ordu Valisine hakaret etmiş
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Koparana 60 bin TL ceza var! O laleleri soğanlarıyla koparıp götürdüler
Koparana 60 bin TL ceza var! O laleleri soğanlarıyla koparıp götürdüler
Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti: İstediğinizi yapın
Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti: İstediğinizi yapın
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Aydemir'den sert sözler: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek
Aydemir'den sert sözler: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Yorumlar