İşte Rıza Çalımbay'ın yeni takımı

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Hakan Keleş'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığını açıkladı.
Rıza Çalımbay ile 7 Haziran Cum saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay'' ifadelerine yer verildi.
Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay 🔴⚪️— Sivasspor (@SivassporKulubu) 6 Haziran 2019
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