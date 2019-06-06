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Ozan Tufan'a İtalya'dan sürpriz talip

Ozan Tufan'a İtalya'dan sürpriz talip

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'da önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek olan Lecce'nin, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.

3 milyon Euro'luk teklif
Haber Global'in haberine göre Lecce, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euroluk teklifte bulundu. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.

İstenmeyen adam ilan edilmişti
Hatırlanacağı gibi Ozan Tufan, Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kalmıştı. Ersun Yanal, göreve geldikten sonra kendisine şans tanımamış ve milli futbolcu Alanyaspor'a kiralanmıştı.

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