Albayrak'tan tek haneli enflasyon müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da partililerle buluştu. Bayramlaşma töreninde konuşan Albayrak, faizlerin düştüğünü söyledi tek haneli enflasyon müjdeledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarını yüzde 30'lardan yüzde 18'lere düşürdüklerini söyleyerek 3 ay sonra yeniden enflasyon rakamlarını tek haneli rakamlara düşüreceklerini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sahip çıkan Albayrak, "Terörün tepesine vurdukça ses teröristlerin avukatlarından geliyor" diye konuştu.

Bakan Albayrak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Yomra ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.Türkiye'nin ekonomik olarak muazzam bir yol kat ettiğine dikkati çeken Albayrak, Türkiye'nin son 6 yılda Gezi süreciyle başlayarak büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Albayrak şöyle konuştu:

"Yaktılar, yıktılar, ağaç dediler, şunu, bunu dediler. Meğerse mevzu bahis ağaç değilmiş, sonradan anladık. Onu püskürttük 17-25, o gitti öbürü, diğeri gitti, darbe mücadelesi. Bunların her birini ekonomik saldırı aracı olarak kullanıp faizlere, enflasyona yönelik müthiş bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Bunun en sonuncusunu yaklaşık 10 ay önce ağustos ayında başlayan bir süreçle direkt ekonomimizi hedef alacak şekilde bir operasyona maruz kaldık.

Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız.

"Birileri Trabzon'un evladına saldırıyor"

Birileri niye Trabzon'un evladı İçişleri Bakanımıza saldırıyor? Terörün kafasına vurdukça sesi bir yerden, teröristlerin avukatlarından geliyor. Sen niye gocunuyorsun ya? Bu ülkede teröre yaşam hakkı yoksa, bölmek isteyenlere yaşam hakkı yoksa bunun mücadelesini veren İçişleri Bakanımıza niye saldırıyorlar? Trabzon'un evladı İçişleri Bakanımıza birileri saldırıyorsa Trabzon olarak biz sahip çıkmayacak mıyız?

Tek haneli enflasyon müjdesi

Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler. Dünyada hiçbir ülkenin maruz kalmadığı kadar son 8 aydaki şu saldırıları Allah'ın yardımı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hiçbir ülkenin ortaya koyamadığı hızlı bir süreçte püskürttük. Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık ama şunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada bin yıldır beka mücadelesi veren bir millet olarak hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık."