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Galatasaray'da gözler Banega'da!

Galatasaray'da gözler Banega'da!

Sezon başı hazırlık kampına kadar transferin büyük bir bölümünü bitirmek isteyen sarı kırmızılılarda öncelik yerli isimlerden yana...

Sarı kırmızılılarda Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı gibi oyuncular ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Çaykur Rizespor forması ile müthiş bir 2. yarı geçiren Vedat Muric için de ısrarcı olunduğu öğrenildi.

Orta alanda Emre Akbaba'nın sakatlığının uzun sürecek olması sebebiyle bu bölgeye takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken ismi Galatasaray ile anılan Banega'nın yüksek bonservis bedeli bu transferin önündeki en büyük engel olarak görünüyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözlesmesi devam eden genç oyuncu Taylan Antalyalı'nın da listede olduğu ise gelen haberler arasında.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Akhisarspor'dan transfer edilen ve toplamda 23 kez sarı kırmızılı formayı giyen Ömer Bayram'ın teklif gelmesi halinde gönderilebileceği de iddia edildi.

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