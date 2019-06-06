Yıldırım'dan Diyarbakır'da Kürdistan açılımı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da AK Parti İl Teşkilatı önünde vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, Milli Mücadele dönemini hatırlattı Millet Meclisi'ne Kürdistan vekillerinin de çağrıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da birlik beraberlik mesajları verdi. Büyük Millet Meclisi'nde Kürdistan ve Lazistan mebuslarının da bulunduğunu söyleyen Yıldırım, PKK'nın bölgede işlediği cinayetleri anlattı, "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz" diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, il binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun." diyerek başladı. Yıldırım bu nedenle Diyarbakır'a güzel hizmetler yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir içerisinde 9 alt ve üst geçit kavşağını yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca Diyarbakır'ın bütün komşu illerini bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştik. Ama bir şeyi yapmadık, yolları böleriz, Türkiyeyi böldürtmeyiz. İstanbul, Ankara'dan sonra Diyarbakır'a, Doğu'nun merkezine yakışan en güzel havalimanını buraya yaptık. Diyarbakır'a her şey yakışır. 15 yıl içerisinde Diyarbakır'ın alt ve üst yapısında birçok işi hallettik. Sorunlarını bırakmadık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Çünkü ülkemizi, milletimizi, Diyarbakır'ı seviyoruz.

6-8 Ekim olaylarını hatırlattı

Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde talihsiz kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler.

"İstanbul Türkiye'nin özetidir"

Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım'dan Kürdistan açılımı

"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki ayrışacak hiçbir şeyimiz yok."