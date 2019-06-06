Valbuena'dan Türkiye-Fransa maçı yorumu

Eski Fenerbahçeli Valbuena, Türkiye-Fransa arasında oynanacak olan milli maçı yorumlarken "Şenol Güneş'in gelişiyle şu anda çok daha iyiler ama kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekiyor. Bu da zamanla olacak. Türkiye bence Fransa'ya karşı iyi bir oyun çıkaracaktır." dedi.

Fenerbahçe ile yollarını ayrıldıktan sonra Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Valbuena, cumartesi akşamı Türkiye - Fransa arasında oynanacak olan milli müsabakayı TRT Spor'a yorumladı.

"Süper bir maç olacak"

''İlginç bir maç olacağını düşünüyorum.'' diyen Fransız yıldız, ''Şu anda çok iyi bir Fransa Milli takımı var. Çok sayıda genç ve yetenekli oyunculara sahipler. Deschamps'ı iyi tanıyorum. Kazanmayı çok seven ve önemli bir karaktere sahip. Bu anlamda Fransa'nın başarıya ulaşmasında payının olduğunu düşünüyorum. Süper bir maç olacak. Türkiye'de de Fenerbahçe'den forma giyen arkadaşlarım var. İzlemesi keyifli bir maç olacak.'' dedi.

"Şu an onlar kendilerini oldukça geliştirdi"

Gerçekten Fransa Milli Takım oyuncuları son yıllarda kendilerini çok geliştirdi. Griezmann, Pogba bu oyuncular benim dönemimde yavaş yavaş takıma katılıyordu. Şu an onlar kendilerini oldukça geliştirdi. Aynı zamanda daha sonra katılan başka genç oyuncular oldu. Mbappe'yi örnek gösterebilirim. Birbirleri için mücadele eden bir takım.

"Bence Fransa maçında Türkiye iyi bir müsabaka çıkaracaktır"

Aslında buraya gelmeden önce Türkiye Milli Takım maçlarını izliyordum. Türk Milli takımını tanıyorum o yüzden. Euro 2016'da İspanya'da oynadıkları maçı izleme fırsatı buldum. Şu anda Beşiktaş'ın hocası Türk Milli takımının başına geçti. O geldikten sonra iyi skorlar aldılar. İyi bir takımlar ama kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çok sayıda genç oyuncuları var ve bu oyuncular kendilerini zamanla geliştirecekler. Bence Fransa maçında Türkiye iyi bir müsabaka çıkaracaktır.