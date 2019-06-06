Fenerbahçe West Ham'ın yıldızının peşinde!

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezona yönelik transfer çalışmaları yabancı basının da radarına girdi.

İngilizlerin ünlü gazetelerinden Mirror Fenerbahçe'nin West Ham da forma giyen oyun kurucu oyuncu Lanzini ile ilgilendiğini yazdı.

Arjantinli oyuncunun geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünü diz sakatlığı ile geçirmesine karşılık, West Ham'ın Lanzini'yi Fenerbahçe'ye vermeye sıcak bakmadığı haberde yer aldı.

Mirror ayrıca haberin ayrıntılarında Valbuena'nın Olympacos'a gitmesinin ardından sarı lacivertliler boşluğu Lanzini ile doldurmak istediği ve Sportif Direktör Comolli'nin Arjantinli oyuncunun yeteneklerine hayran olduğunu yazdı.

Gazete haberinde West Ham'ın gelecek planları içerisinde yer alan Lanzini'yi Fenerbahçe'ye vermeyi düşünmediği ve büyük ihtimalle bu transferin olumsuz sonuçlanacağı ileri sürdü.