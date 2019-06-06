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Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!

Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken anlaşmaya varılan oyuncuların sözleşmeleri de hazır hale getirildi. Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer harekatına çıkan siyah beyazlılarda tek eksik imzalar...

Siyah beyazlılarda transferde yabancı oyuncu atağı da başladı.

Gary Medel'in ayrılma ihtimalinin bulunması ve Atiba Hutchinson'ın yükünü alacak bir orta saha oyuncusu transferi yapılması düşünülürken, aranılan oyuncu Rusya'da bulundu.

Sezonu Krasnodar'da tamamlayan Burkina Faso'lu Charles Kabore ile ilgilenen siyah beyazlıların oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

Öte yandan 1 yıllık kontratı bulunan Loris Karius'un takımda kalacağı bilgisine ulaşılırken Alman file bekçisinin İstanbul'da mutlu olduğu öğrenildi.

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