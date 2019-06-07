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Mesut Özil ve Amine Gülşe dünya evine giriyor

Mesut Özil ve Amine Gülşe dünya evine giriyor

İngiliz kulübü Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil nişanlısı Amine Gülşe ile evleniyor. Salona Türkiyem şarkısı ile giren Özil ve Gülşe daha sonra Ankara'nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi.

Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe düzenlenen kına gecesi ile dün gece dünya evine girmeye hazırlanıyor. Önceki gün bekarlığa veda partisi veren ünlü çifti dostları kına gecesinde de yalnız bırakmadı.

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, düğünün yapıldığı salona davullar eşliğinde çalan Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkısı Türkiyem ile salona girdi. Ünlü çiftin salona girişi sırasında aileleri duygusal anlar yaşadı.

Ankara'nın bağları...

Düğüne katılan konuklar, Instagram hesaplarından düğün anına dakika dakika takipçilerine duyurdu. Oldukça neşeli görünen genç çift, Ankara'nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi.

İşte sosyal medyaya yansıyan o görüntüler;

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