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Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çaylağı seçildi

Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çaylağı seçildi

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 'Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi oldu.

Bundesliga'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada rakiplerini geride bırakan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, ligde ilk sezonunu geçiren futbolculara verilen 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, oylamada takım arkadaşı Arjantinli Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Fransız Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira'yı geride bıraktı.

Ozan Kabak, geride kalan 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu. Bundesliga'da 16. sırayı alan ve play-out maçlarında Union Berlin'e elenerek küme düşen Stuttgart'ta ilk sezonunda 15 maça çıkan Ozan, 3 gol attı.

"Destek veren herkese teşekkürler"

Öte yandan Twitter hesabından açıklamada bulunan Ozan Kabak, "Dünyanın en önemli liglerinden Bundesliga’ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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