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İzmir'de kalp krizi geçiren Derin hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
İzmir'de kalp krizi geçiren Derin hayatını kaybetti

İZMİR'de, halkla ilişkiler bölümü mezunu olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat (26), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Erpulat'ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

İZMİR'deki bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü Derin Erpulat, salı gecesi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erbulat, Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erpulat'ın duran kalbinin tekrar çalıştırılması için kalp masajı yapıldı ardından, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Erbulat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Derin Erpulat'ın cenazesinin, perşembe günü, Alsancak Hocazade Cami'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Alaçatı Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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