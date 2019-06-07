CHP Milletvekili Kazım Arslan beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşama veda etti.

Kazım Arslan'ın Twitter hesabından paylaşılan ölüm haberinde şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Değerli milletvekilimizin cenazesi, daha sonra açıklayacağımız program dahilinde Denizli'de defnedilecektir.

"Bu gazeteci ağır hakaret etme gücünü kimden alıyor?"

Kazım Arslan son paylaşımında ise "Akit Gazetesi haber müdürü Murat Alan 'Askerler ve Generaller Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyorlar' diyerek haddini aşmış, kahraman ordumuzun nadide asker ve generallerine ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bu gazeteci ağır hakaret etme gücünü kimden alıyor, arkasında kimler var" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Li vekillerden taziye mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Arslan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Özkan, "Mücadele arkadaşımız, yoldaşımız, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı kaybettik. CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Tacettin Bayır ise, "Usiad'da, TBMM'de aynı komisyonda görev yaptığımız, partimizin önemli isimlerinden, üretim sevdalısı arkadaşımı, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Acımızın tarifi yok. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.