Galatasaray'ın transfer listesindeki Ever Banega'ya resmi teklif geldi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ever Banega'ya Arjantin devi Boca Juniors, Sevilla'ya resmi teklif yaptı. Boca'nın teklifinin 4 milyon euro olduğu belirtildi.

Arjantin medyasında yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla'ya 4 milyon euroluk teklifini iletti.

Galatasaray'ın tavanı 5 milyon euro

Galatasaray'ın İspanya'da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu için yıllık 3 milyon euro ve bonusları içeren bir teklif hazırladığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun bonservisi için 5 milyon euroluk bir "tavan ücret" belirlediği ifade edildi.

Öte yandan Sevilla'nın Çekyalı kalecisi Tomas Vaclik, ülkesinde verdiği röportajda Ever Banega'ya da değindi.

O sahada yaban domuzu gibi

Arjantinli oyuncunun bu sezon 17 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine Vaclik, "O sahada bir yaban domuzu gibi ancak yine de kontrolünü sağlayabiliyor" diye konuştu.

458 maçta 44 gol

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega'nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.