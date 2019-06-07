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Taksim metro istasyonunda hayrete düşüren görüntüler

Taksim metro istasyonunda hayrete düşüren görüntüler

Taksim Metro İstasyonunun girişindeki yürüyen merdivenleri adeta kaydırak gibi kullanan çocukların tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü. 

Taksim Meydanında bulunan Metro İstasyonuna inmek için kullanılan yürüyen merdivenler, iki küçük çocuk tarafından eğlence amaçlı kullanıldı. Aşağı inen ve yukarı çıkan iki yürüyen merdivenin tam ortasına çıkıp banda uzanan çocuklar kendilerini aşağıya bırakarak metrelerce kaydı.

Merdivenin başına çıkıp tekrar kaymak için de merdivenin yukarı çıkan bandını kullanan çocuklar kendilerince keyifli dakikalar geçirdi. O anlarda merdiveni kullanan vatandaşlar çocukları şaşkın gözlerle izlerken bazıları da bu duruma tepki gösterdi.

Bandın üzerinde dakikalarca kayan çocuklar merdiveni kullananlara da “Oradan çekil, önümü kapatma” gibi sözler söyleyerek kendilerine rahatça eğlenebilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştı. Görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine güven timleri metro girişine geldi ve çocukları uyararak, oradan uzaklaştırdı. 

Metro girişinde bulunan merdivenleri adeta kaydırak gibi kullanan çocukların tehlikeli oyunu kameralara da yansıdı. 

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