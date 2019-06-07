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Kürtçe tabela Bitlis’e Said Nursi ile geri dönüyor

Kürtçe tabela Bitlis’e Said Nursi ile geri dönüyor

Geçtiğimiz günlerde Bitlis belediye binasında Türkçe tabelayla birlikte yer alan Kürtçe tabela yeni yönetim tarafından kaldırılmış ve yoğun tepkiyle karşılaşılmıştı. Belediye bu kez şehrin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça “Said-i Nursi’nin şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz" tabelası konulacağını açıkladı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından Bitlis Belediyesi’ni kazanan AK Partili Nesrullah Tanğlay’ın kentteki ilk icraatlarından biri belediye binasındaki Kürtçe tabelayı kaldırmak olmuştu.

Belediye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimindeyken 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı.

Belediye binasındaki Kürtçe tabela, kayyum döneminde de Türkçe tabelayla birlikte yan yana durdu.

Kürtçe tabelanın kaldırılmasının yankıları devam ederken belediyeden yeni bir açıklama geldi.

Bitlis Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şehrin girişine ve çıkışına, üç dilde ışıklı tabela konulacağı belirtildi.

Tabelaların siparişi verildi

Tabelada Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak “Bediüzzaman Said-i Nursi’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz” yazacağı ifade edilen açıklamada “Yeni şehir tabelamızın siparişi verilmiş olup, tedarik süreci tamamlandıktan sonra en kısa sürede yerine asılacaktır” denildi.

Söz konusu tabelanın daha önce kar temizleme ekiplerinin çalışmaları sırasında zarar gördüğü ve bu nedenle kaldırıldığı ifade edildi.

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