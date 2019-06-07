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YSK bakın nasıl bir hata yapmış? Fehmi Koru'dan çok tartışılacak yazı

YSK bakın nasıl bir hata yapmış? Fehmi Koru'dan çok tartışılacak yazı

"YSK bir zamanlar ülkemizin en güvenilen devlet kurumlarının ilk sıralarında yer alırdı" değerlendirmesi yapan Köşe yazarı Fehmi Koru "Bu kadar çelişkinin yine de bir sebebi olmalı, acaba ne?" diye sordu.

Fehmi Koru, "Kendi hesabıma ben, seçimler öncesi veya sonrasında görüşme ihtiyacı duyan yabancı meslektaşların 'Acaba?' ile başlayan sorularını, hiç tereddüt etmeksizin, 'Burası Türkiye, bizde seçimlerde hile yapılmaz, böyle bir şeye asla izin verilmez' cevabıyla karşılamışımdır." diye yazdı.

"Reddedeceğini düşünmüştüm"

Koru, "İşte zaten bu yüzden, AK Parti’nin seçimin iptali talebiyle başvurusuna şaşırmış, o başvuruda kullanılmak istenen gerekçelerin geçerli olamayacağını, YSK’nın üzerinde bile durmadan talebi reddedeceğini düşünmüştüm." ifadelerine yer verdi.

"Daha önce verdikleri kararlarla da çelişti"

"Maalesef anayasada ve yasalarda kendileri için çizilmiş sınırların dışına çıkabildi YSK üyeleri, üstelik temyizi de bulunmayan kararları kendilerinin daha önce verdikleri kararlarla da çelişti." diyen Koru, "Güvendiğimiz kurumların en üzerine titreneninin geldiği algı noktasına bakar mısınız?" dedi.

"Başvuru dilekçesinin adresini HSK olarak değiştirmiş YSK"

Koru, yazısında şunlara değindi:

Dahası da var. Ülkemizin en kıdemli hukuk insanlarından oluşan YSK zevahiri kurtarmak için giriştiği disiplin soruşturmasının nereye yapılması gerektiğini bilmiyormuş meğerse… Öğrenince, başvuru dilekçesinin adresini HSK olarak değiştirmiş YSK…

"O halde bizi görevde tutmayın" başvurusu

Vahim olan, bütün bu işlemleri kendisinin katılmadığı seçimi iptal kararına işlevsellik kazandırmak için yapmakta olan YSK başkanının, şimdi yaptıkları ile aynı süreç içerisinde daha önce verdiği kararların da çelişmesi… YSK başkanı, ‘suistimal şaibesi’ iddiasına muhatap bir ilçe seçim kurulu başkanı ile bir seçim müdürünün "O halde bizi görevde tutmayın" başvurusuna, "Görev değişikliği konusunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" cevabını vermişti.

"Yine o, YSK başkanı…"

Şimdi ise işlem yapan yine o, YSK başkanı… YSK başkanı, seçimin yenilenmesi kararına karşı çıkmış ve kaleme aldığı karşı-oy yazısında, "Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk oluşturmaz ve bu durum seçimin iptali için tek başına itiraz sebebi olamaz" da demişti.

"Bir sebebi olmalı, acaba ne?"

Çelişkilere bakın hele. Eskiler, böyle durumlarda, “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış olur” derlerdi. Şimdi ortaya çıkan durum da o… Bu kadar çelişkinin yine de bir sebebi olmalı, acaba ne?

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