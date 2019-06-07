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Sezai Temelli'den şaşırtan çıkış: Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz

Sezai Temelli'den şaşırtan çıkış: Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz

"Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "23 Haziran'da kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP Batman İl Başkanlığı'nca düzenlenen program, Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Programın ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, Türkiye'ye demokrasinin HDP ile geleceğini söyledi.

Sezai Temelli'nin konuşması şöyle:

"Asla bir adım geri atmadık"

Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz. Ama asla bir adım geri atmadık. Çünkü şuna inanıyoruz, bu ülkeye barış demokrasi gelecekse, bu bizimle gelecek, HDP ile gelecek. Çözümü hep birlikte üreteceğiz, herkes taşın altına elini koymalı. Biz şimdi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin yenilenmesinde yine kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Bu ülkeyi hukuksuzluğu dayatanlara karşı biz hukuk, adalet ve barış mücadelemizi 23 Haziran’da yine sandıklara taşıyacağız.

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