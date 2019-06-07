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"Kendisi de şaşkındı" diyen Sarıkaya AK Parti'den kulis bilgisini patlattı!

"Kendisi de şaşkındı" diyen Sarıkaya AK Parti'den kulis bilgisini patlattı!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni yazısında "AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı ‘Ben de bir anlasam’ yanıtından fazlasını söyleyemedi" diye yazdı

Muharrem Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon, Giresun ve Ordu mitinglerini değerlendirdi.

Bu seviyeye çıkması onları da şaşırtmış

Sarıkaya, "Yeni seçim kurulu başkanlarıyla" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Memleketi Trabzon’dan başlayıp, Giresun ve Ordu mitingleri ile Karadeniz mitinglerini tamamladı. CHP’li yetkililerin de vurguladığı gibi, bir ilgi bekleniyormuş ama bu seviyeye çıkması onları da şaşırtmış." ifadelerine yer verdi.

‘Pontus- Rum’ yakıştırması

Sarıkaya, "Geçmişte Demirel, ‘Hamsi kavağa çıkar mı?’ sözü üzerine ANAP lideri Mesut Yılmaz’ın Karadeniz sahilinde yakaladığı avantajı, şimdi rakiplerinin ‘Pontus- Rum’ yakıştırması yaptığı İmamoğlu edindi." dedi.

"Ben de bir anlasam…"

"Rakipleri altın tepside sundu, bundan sonra tersine dönmesi de olanaksız… AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı ‘Ben de bir anlasam…’ yanıtından fazlasını söyleyemedi." diyen Sarıkaya, "Tam da seçmenin kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdığına inandığı bir dönemde bu tarzdan gereksiz açıklamalara giriliyor. Hoş da değil…’ demekle yetindi." kulisini paylaştı.

"İmamoğlu’na biraz dinlenmesi tavsiye edilmiş"

Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: CHP tarafı ise rakibin söylemlerinin kendisine getirisinin keyfini sürüyor…Aktardıklarına göre pazartesi başlayacak yoğun tempo öncesi İmamoğlu’na biraz dinlenmesi tavsiye edilmiş. Bir iki gün kamuoyu önünde görülmemesi, elzem olan kişiler dışında kimseyle temas etmeden dinlenmesi tavsiye edilmiş. Pazartesi ola hayrola."

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