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Soylu, İmamoğlu'yla tartışan gence ilişkin konuştu: Eşine bıçak çektiler

Soylu, İmamoğlu'yla tartışan gence ilişkin konuştu: Eşine bıçak çektiler

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla tartışan esnafın eşine bıçak çekildiğini öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hala taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar." diye konuştu.

Soylu, İmamoğlu'nun tartıştığı esnafla ilgili bir iddia ortaya attı. Soylu, "Bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Hanımına bıçak çektiler ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler, hala taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Soylu, İstanbul Esenler'de Trabzonlular Dernekleri ile bayramlaşma programındaki konuşmasında, İstanbul'da yapılan hizmetlere değinerek, şehirde kendilerinden önceki dönemlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi vererek 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım için oy istedi.

"Hanımına bıçak çektiler, tehdit ediyorlar"

Soylu, Ekrem İmamoğlu ile tartışan gençle ilgili şunları söyledi: Daha ötesi var. Şurada, Hadımköy'de bir çocuk, bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Hanımına bıçak çektiler, çocuğun işini yurt dışından telefonlarla sürekli arayıp telefonlarını sosyal medyada verdiler ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler, hala taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Böyle bir zihniyetteki insanlara İstanbul teslim edilecekse yarın HDP ile PKK'yla, Kandil'dekilerle beraber, kol kola yürüyeceklere İstanbul teslim edilecekse bizim söyleyecek bir sözümüz yok.

Ne olmuştu?

Esnaf ziyareti sırasında İmamoğlu'na, Hadımköy'de KİPTAŞ AVM içinde pizzacılık yapan bir esnaf, Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine sosyal medyaya düşen videoyu sormuştu. İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?" diye sormuştu. Esnaftan, "Kimse atamaz" yanıtını alan İmamoğlu, "Bana da atma" diyerek karşılık vermişti.

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