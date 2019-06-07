Binali Yıldırım'dan Kazım Arslan için başsağlığı mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arslan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Arslan'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Acılı ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.