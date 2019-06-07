Merakla beklenen İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın programı TRT'de olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun çıkacakları tartışma programı TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Kesin olacak demişti

AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.