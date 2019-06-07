Merakla beklenen İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın programı TRT'de olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programının TRT'de olacağı ortaya çıktı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun çıkacakları tartışma programı TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
Görüşme tek moderatör tarafından yönetilecek ve sadece iki aday katılacak.
Kesin olacak demişti
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.
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