Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan, "Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirtmeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Soydaşlarımızın hakkını koruyacağız" diyen Erdoğan, "Bizim de sondaj çalışmalarımız devam ediyor" açıklaması yaptı.

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

1 milyon 700 bin sandığa gitmeyen seçmenin olduğu hatırlatılmasına üzerine Erdoğan, "İnşallah onu sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçmenimiz görevini yerine getirecektir"

-Parti teşkilatımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmelerini bekliyoruz. Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içerisinde ve şu an o illerdeler. İllerden tüm, bu tür vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar. En az kayıpla inanıyorum ki sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir."

"Bölgeye intikal ediyorlar"

-Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var.

"Alakası olmayanlara yedirmeyiz"

-Onların korumaları noktasında bütün yine silahlı kuvvetlerimiz, hepsi bölgedeler. Ve bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz.