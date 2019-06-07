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Öcalan cevapladı: İmralı'da görüşler devam edecek mi?

Öcalan cevapladı: İmralı'da görüşler devam edecek mi?

Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ı kardeşi Mehmet Öcalan’la bayram sebebiyle İmralı’da ziyaret etti.

Abdullah Öcalan’ın kardeşi aracılığıyla gönderdiği mesajları Mezopotamya Ajansı yayınladı.

Mehmet Öcalan’ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, İmralı’da başlayan avukat görüşmelerinin devam edip etmeyeceği sorusuna “Ne görüşme kanallarının tamamen açıldığını söyleyebilirim ne de kapandığını söyleyebilirim. Biraz beklemek gerek. Eğer ki bu kanallar tamamen açılırsa herkes için iyi bir şeydir. Ancak tamamen kapanırsa herkes için yıkım getirecektir” yanıtını verdi.

Abdullah Öcalan, açlık grevi eylemleri sırasında, 8 tutuklu ve hükümlünün “Tecridin kaldırılması” talebiyle yaşamlarına son vermelerini yanlış bulduğunu söyledi, “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil. Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır sonuna kadar yapılmaz” dedi.

Haberde 23 Haziran’daki İstanbul seçiminin görüşmede gündeme gelmediği de belirtildi.

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