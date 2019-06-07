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Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...

Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...

Dolarda dalgalanmalar devam ederken yatırımcıların en merak ettiği hususlardan biri de altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 251,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını 1.676 liradan satılıyor.

Dolar kurundan bulduğu destekle bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 251,8  lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını 1.676 liradan satılıyor.

Artan jeopolitik risk algısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.335,33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt  dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini  kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların  gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram  altında 248 liranın destek, 255 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile  getirdi.

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