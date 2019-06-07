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Rus turist otel odasında asılı bulundu

Rus turist otel odasında asılı bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatil yapan Rus turist Oleg Letunovskii (33), otel odasında asılı bulundu.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Oleg Letunovskii'nin, odasındaki aplike (duvara asılı lamba) ayakkabı bağıyla asılı cansız bedeni bulundu. Arkadaşları tarafından asılı bulunan Oleg Letunovskii için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Letunovskii'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oleg Letunovskii'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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