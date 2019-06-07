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Recep Tayyip Erdoğan da VIP'ten geçememişti

Recep Tayyip Erdoğan da VIP'ten geçememişti

Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan ve Ordu Valisi'ne hakaret ettiği de bilinen VIP krizinden sonra Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak twitter hesabından gazete küpürü paylaştı.

Nuh Albayrak'ın paylaştığı habere göre Recep Tayyip Erdoğan da Büyükşehir Belediye başkanlığının düşmesinin ardından ailesiyle birlikte bodrum'a giderken VIP'ten geçişine izin verilmedi. Ve şu cevabı verdi: "VIP hasretinde değilim."

Nuh Albayrak aynı zamanda sosyal medyadan verdiği mesajda "Başkan olamadan VIP‘ye koşan, ulaşamayınca da devletin valisine “it” diyecek kadar kontrolden çıkan “sevgi ve hoşgörü abideleri”nin dikkatine..." dedi

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