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Binali Yıldırım'dan "Urfalıyam Ezelden" türküsü! Payitahtı alacağız sloganları

Anadolu Ajansı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa ziyareti sırasında mahalli sanatçılarla birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Binali Yıldırım, burada kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaşarak, bayramını kutladı.

Kendisini bekleyenlerin sorunlarını da dinleyen Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve bazı AK Parti Şanlıurfa milletvekilleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

"Payitahtı alacağız" sloganları

Burada engellilerden oluşan mehteran takımı tarafından karşılanan Yıldırım, "Urfalıyam Ezelden" türküsünü mahalli sanatçılarla birlikte seslendirdi. Yıldırım'a yoğun sevgi gösterisinde bulunan Urfalılar, "Binali Başkan", "İnşallah İstanbul'un fatihi olacaksın", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Vur vur inlesin muhalefet dinlesin", "Payitahtı alacağız" şeklinde sloganlar attı.

"Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım"

Daha sonra burada gazetecilere açıklamada bulunan Binali Yıldırım, "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlara teşekkür etti.
Yıldırım, Göbeklitepe'nin de önemine değinerek, şunları kaydetti:

Göbeklitepe tam anlamıyla insanoğlu var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine. Göbeklitepe tek başına da Şanlıurfa'nın ne kadar değişik kültürlere, değişik inançlara ev sahipliği yaptığını, hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor. Bu şehrin kültür ve marka değerini daha da ileriye taşımak Zeynel Abidin başkanımızın öncelikli görevleri arasında olacaktır. Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var o da İstanbul. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı seçmen var. 130 bin hemşehrimizin duasını ve desteğini bekliyorum. İstanbul'un sizlere ihtiyacı var. 23 Haziran'da inşallah İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum."

Vatandaşların cuma gününü ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Binali Yıldırım, daha sonra yetkililerle görüştü.

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