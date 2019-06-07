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Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, TRT'de yapılacağı açıklanan canlı yayınla ilgili "Haberimiz yok" açıklaması yaptı.

Halk TV 'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programında konuşan Ongun, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının TRT ekranlarında yayınlanacak olmasına ilişkin, "Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benim de haberim yok" dedi.

Yıldırım "kesin olacak" demişti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.

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