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Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi

Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi

İtalyanlar, Kadıköy’de Antalya’ya karşı oynanan son lig maçında Zajc’ı takip etti. Genoa’dan gelen 6 milyon euroluk teklife F.Bahçe, ‘10 milyon euro’ dedi. Rakam artabilir.

Fenerbahçe, devre arası aldığı Sloven on numara Miha Zajc’tan kısa süre içinde güzel kazanç elde etmeyi umuyor.

Akşam gazetesinin haberine göre Rus ve İtalyan takımlarının ilgilendiği Zajc için somut adım Genoa’dan geldi. Serie A’ya averaj farklıyla tutunan Genoa, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için kesenin ağzını açacak. Ligin ilk yarısında Empoli’de oynadığı dönemde de oyuncuyu takip eden Genoa, Zajc için 6 milyon euro önerdi ama 10 milyon euro talep edildi.

GENOA’NIN DURUMU DAHA İYİ

Miha Zajc için adı geçen diğer İtalyan ekibi Parma. Parma, ekonomik durum olarak Genoa’dan kötü halde. Genoa ise 10 milyon euro talebi sonrası beklemeye geçti. Ancak Fenerbahçe’nin istediği bir rakama tranferin bitme olasılığı, bir hayli fazla. Bu süreçte Miha Zajc ile ilgilenen Rus ekibinden de bir teklif bekleniyor. On numaradaki kalabalık ve kasanın boş olması da hesaba katılarak, Zajc’tan zarar edilmeden yollar ayrılacak.

UYUM SORUNUNU GEÇ ATLATTI

Kış döneminde 4.5 milyon euro, Salih Uçan’ın bonservisi ve sonraki satışından %15 pay alma hakkıyla Zajc’ı Empoli’den getiren F.Bahçe, Sloven oyuncundan 10 maçta 2 gollük katkı aldı. Bazı maçlarda beklentilerin bir hayli altında kalan 24 yaşındaki futbolcu, uyum sorununu aşamamıştı. Ancak ligin son 2 maçında, daha iyiye gittiği görüldü. Ligin kapanışında Antalya karşısında golünü atan Zajc, gözlemcilerin olduğu mücadelede etkili oynadı.

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