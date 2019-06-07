HABER /  GÜNCEL

Bayram bitti! Trafik çilesi şimdiden başladı

Bayram bitti! Trafik çilesi şimdiden başladı

Trafik çilesi erken başladı... ANADOLU Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise yoğunluk bulunmuyor. İşte bölge bölge son durum...

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.

Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.

Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de araç yoğunluğu oluşmadı.

Otoyolun Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmazken, D-100 kara yolu İstanbul yönünde de akıcı bir trafik bulunuyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında sürüyor.

Güzergahta herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yollardaki kontrollerini sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2 farklı araştırma şirketinden bomba İstanbul anketi! Aradaki oy farkı çok konuşulur
Foto Galeri 2 farklı araştırma şirketinden bomba İstanbul anketi! Aradaki oy farkı çok konuşulur Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahvede otururken sırtına mermi isabet etti!
Kahvede otururken sırtına mermi isabet etti!
Çin'de 2019'un ilk pandası dünyaya geldi
Çin'de 2019'un ilk pandası dünyaya geldi
Kağıthane'deki fırında dehşet verici anlar anbean kameraya yansıdı
Kağıthane'deki fırında dehşet verici anlar anbean kameraya yansıdı
VIP tartışması büyüyor! Ordu Valisi Yavuz İmamoğlu'na dava açtı
VIP tartışması büyüyor! Ordu Valisi Yavuz İmamoğlu'na dava açtı
İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışıyordu! Vurulan polis şehit oldu
İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışıyordu! Vurulan polis şehit oldu
Nesli tehlikede! Türü Kastamonu'da görüldü
Nesli tehlikede! Türü Kastamonu'da görüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Gazprom'dan yüzde 25'lik indirim teklifi
Gazprom'dan yüzde 25'lik indirim teklifi
Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!
Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim
Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim
Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!
Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi
Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Yorumlar